Alınan bilgiye göre Başiskele Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde bulunan R.İ.’ye ait 2 katlı evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürülürken yangının evin bahçesinde bulunan samanlıkta başladığı, oradan da eve sıçradığı öne sürüldü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Ev yangını paniğe neden oldu
Başiskele Karadenizliler Mahallesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken ev ve eve ait samanlıkta maddi hasar meydana geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz