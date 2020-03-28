Goodyear da üretime ara veriyor!

Koronavirüs salgını sonrası Kocaeli’de lastik fabrikaları peş peşe üretimi durdurma karar vermişti. Son olarak ta Goodyear da üretim ara vereceğini açıkladı. Goodyear, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, üretime geçici süreli ara vereceğini bildirdi.

İKİ HAFTA ARA

Goodyear'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda değişen talep göz önünde bulundurarak, Adapazarı ve İzmit fabrikalarımızda 30 Mart 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle geçici olarak üretme ara verilmesine, ayrıca "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğe Hakkında Yönetmelik" hükümler uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir" denildi. Goodyear’ın da üretim ara verme kararı ile birlikte Kocaeli’de tüm lastik üretimi durmuş oldu.