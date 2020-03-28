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Kocaeli kendini karantinaya aldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın park, mesire ve piknik alanlarına yönelik gönderdiği genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tedbirleri duyurması sonrasında Kocaeli’de sokaklar boşaldı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle dün İçişleri Bakanlığı tarafından bir dizi tedbir alındığı duyuruldu. Park, mesire ve piknik alanları yasaklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıkı tedbir uygulanacak 30 il arasında Kocaeli’yi de sayması tedirginlik yarattı. Alınan kararlar doğrultusunda bugün Kocaeli’ye sessizlik çöktü. Sahillerin, park alanlarının, otobüslerin boş olduğu görülürken polis ve zabıta ekipleri gün boyunca çalışma yaptı.

“EVDE KAL KOCAELİ”

Camilerden ve polis araçlarından sık sık sokağa çıkmamaları yönünde anons yapılırken sokakta olan bazı vatandaşları ise ekipler uyararak evlerine gitmelerini söyledi. Bir diğer yandan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında ‘Evde kal Kocaeli’ yazdığı görüldü.

TEDBİRLER NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tedbirleri şöyle duyurdu:

Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir.”

 

Bugün 15:16 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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