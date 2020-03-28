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Nazlıgül: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edelim

DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Coronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Demokrat Parti (DP) Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, binlerce kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında yazılı açıklama yaptı. Nazlıgül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Her geçen gün vaka ve ölüm sayıları katlanarak artmakta. Uzmanların uyarıları 2 veya 3 hafta sonra rakamsal olarak zirveye ulaşacağı öngörülüyor. Dolayısıyla işi işten geçmeden gelin 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edelim. Vatandaşlarımız kendilerini 14 gün dışarıdan izole etsinler. Önemli olan;  2-3 hafta beklemeden,  vaka sayıları çoğalmadan gerekli önlemi almaktır. Bu önlemde kesinlikle sokağa çıkma yasağıdır. Bu yasağın en büyük faydası virüsün yayılma hızını yavaşlatmak olacaktır.

“BUGÜN DURUM ÇOK FARKLI”

Virüsün yayılmasının yavaşlaması demek sağlık sisteminin düzenli çalışması demektir. Vaka sayısının birden artması sağlık sistemini çökertir. Her vatandaşın hak ettiği tedaviyi görebilmesi için virüsün yayılma hızının yavaşlatılması gerekmektedir. Ülkemizde defalarca 9 günlük,10 günlük tatiller ilan edildi. Hatta bizlerde itiraz ettik bu kadar uzun tatil ülke ekonomisini olumsuz etkiler diyerek. Ama bugün durum çok farklı. Her bir hemşerimizin, her bir vatandaşımızın can güvenliği bizler için çok önemli. Dünyada en kutsal şey, insanların yaşama hakkıdır. Geç alınan önlemler insanların yaşama hakkını, gerekli tedaviyi görme hakkını kısıtlamaktadır ve bu durum büyük bir vebal ortaya çıkartıyor. Bizler bu vebale ortak olamayız.

“YİNE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA OLUYOR”

Bugün fabrikalar açıkken, bankalar açıkken insanların çalışmak zorunda olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hatta büyük gelirler elde eden film ve dizi oyuncuları vasıtasıyla asgari ücretli çalışanlara evde kal mesajı verdirmeniz hiç inandırıcı olmuyor. Durumu iyi olanlar zaten evlerinden çıkmıyor, olan yine dar gelirli vatandaşa oluyor. Gelin;  yarın vah tüh demeden önce biran evvel 14 gün sokağa çıkma yasağı uygulayalım. Sosyal devlet yapısı ile övünen hükümet buna uygun olarak vatandaşımıza gerekli garantileri verin. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şartları sağlayın. Herkesin dillendirdiği işsizlik fonundaki paralar bugün kullanılmayacaksa bir daha da kimsenin alın terinden kesinti yapmayın.

“15 GÜN SONRASI ÇOK GEÇ OLACAK”

İçişleri Bakanı,  ‘Virüsün yayılma hızı artarsa sokağa çıkma yasağı ilan edebiliriz’ diye açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum. 15 gün sonrası çok geç olacaktır. İvedilikle vatandaşımızın can güvenliği için sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. İktidar  ,devletimize ve milletimize büyük bedeller ödetecek yanlış tercihler yapmaktadır. Evde kal çağrısı eksik kalmıştır. Hayatta kalmamız için rahatça evde kalacağımız ortam sağlanmalı.”

Bugün 15:20 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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