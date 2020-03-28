Bangladeş’in 49. Bağımsızlık Günü kutlandı

Bangladeş’in Bağımsızlık ve Ulusal Günü’nde Başkonsolos Muhammed Munirul Islam şöyle konuştu; Bugün, 26 Mart Bangladeş’in Bağımsızlık ve Ulusal Günü. Bu yıl bağımsız ve egemen Bangladeş’in mimarı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın 100. Doğum yılı olması sebebiyle ayrıca bir önem kazandı. İstanbul gerçekleşecek kutlamalar sadece ulu önderin şanlı yaşamı ve eserlerinin anlaşılmasını sağlamayıp aynı zamanda, Bangladeş-Türkiye ilişkilerini de yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Umuyorum ki Bangladeş için çok önemli olan bu Bağımsızlık gününde, Türkiye ve Bangladeş arasındaki tarihi, kültürel ve dini yakınlık temeline dayalı dostluk. bağları genişleyip ve sağlamlaşacaktır.

"BANGLADEŞ HALKINA SEVGİLERİMİ İLETİYORUM"

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Haberleri MüdürüCelal Torak günün önemli ile ilgili mesajinda şunları söyledi: “Bangladeşi Ulusal Bagımsizlik günü ile kurucusu atası Mujibur Rahmanin 100. Doğum gününün aynı döneme rastlaması ve bu yıl birlikte anılmasi cok anlamlı. Her iki gelişme dolayısı ile sevgili Bangladesli dostlarımıza ve Bangladeş halkına sevgilerimi iletiyorum. Bir şey ifade etmek istiyorum belki inanamayacaksınız ama Mujibur Rahmani ben 1970'lı yıllardan tanıyorum. Ben Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki bir kentte doğmus biriyim. O yıllarda cok yaşı ilerlemiş bir büyüğümüz bana Mujibur Rahmani anlatırdı, onun iyilik felsefesini söylerdi. Çocuk yaşımda ben onu dinlerdim dikkat ile. Yani ben 1970li yillarda daha cocukken biliyorum Mujibur Rahmani. Onun hayata gecirdigi, herkese iyilik felsefesinin bugun dunyada ne kadar onemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu noktada Mujibur Rahman felsefesinin ve onun gibi düşünen insanlarin dunyaya hakim olmasini diliyorum. “

"EN İÇTEN SELAMLARIMI KABUL EDİNİZ"

Koc Universitesinde ogretim gorevi yapan ve sair Nazmi Agil ise, “Sevgili kardeşlerim, bağımsızlık gününüzü kutluyorum ve Bangabandhu’ya bu büyük ulusu yarattığı için teşekkür ediyorum. Halkına ve doğal güzelliklerine hayran kaldığım ülkenizi ziyaret etme şansı bulan şanslı insanlardan biriyim. Lütfen İstanbul’dan en içten selamlarımı kabul ediniz.” Ifadelerini kullandi.

"ÇOK YAŞA BANGLADEŞ"

Dunya Gazetesi yazarlarindan, Turkiye Gazeteciler Dernegi uyesi ve Ekonomi Gazetecileri Dernegi Yuksek Istişare Kurulu Üyesi Ahmet Coskunaydın ise duygularini bizimle şu ifadeler ile paylastı “Merhabalar, Bugun dost ve karde ulke Bangladesin bagimsizligini kazandigi gunun yil donumunu kutluyoruz. Buyuk mucadeleler sonucu 3 milyon şehit vererek bagimsizligini ilan eden Dost ve karde ulke Banglades bu ugurda emperyalizme karsi cok sayida sehit vererek bugunlere ulasti. Bu basarinin liderligini yapan Lider, ulkenin atasi Sheikh Mujibur Rahman, Banglades halkinin deyimi ile ulkenin atasi veya halkin dostu, 1971 – 1972 yillari arasinda da ulkenin devlet baskanligini yuruttu. Banglades halki, Ataturkun ortaya koydugu “Yurtta sulh cihanda sulh” yonunu takip ederek gunumuzde de tum dunya ile iyi iliskiler kurmaya ve herkes ile iyi gecinmeye adapte olmus bir halk olarak dikkatleri cekiyor. Istiklal savasi doneminde Turk halkina yaptigi katkilari asla unutamadigimiz dost ve lardes ulke Banglades halkinin bagimsizligini icten dileklerimle kutluyor. Nice yuzyillar boyunca bu bayrami yasamasini ictenlikle diliyorum. Dost ve karde ulke Banglades Halki bu gune ulasabilmek icin milyonlarca insanini ne yazik ki kaybetmisti, ulkelerinin bagimsizligi icin canini vermis olan sehitlerimiz icinde Allahtan rahmetler diliyorum. Cok yasa Banglades. “