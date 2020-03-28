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Sabiha Gökçen’de uçuşlar durduruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereği, 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle uçuşları geçici bir süre için durdurdu.
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. yazılı bir açıklamada bulundu. Uluslararası uçuş yasağının başlaması ve iç hatlarda Türk Hava Yolları’nın yetkili kılındığının hatırlatıldığı açıklamada bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere geçici bir süre için uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

GEÇİCİ SÜRE İLE DURDURULMUŞTUR

Açıklamada, “Korona virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışı uçuşlar 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulmuştur. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirler arası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurt içi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar bir süre gerçekleşmeyeceğinden, daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili hava yolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz” denildi.

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