İzmit'in göbeğinde film gibi kovalamaca!

Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesinde devriye halinde olan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, durumundan şüphelendiği bir şahsa, kontrol amaçlı yaklaşmaya çalıştığı sırada şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu şahıs yakalandı. Yakalanan C.İ. (46) isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçlarından toplamda 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ve 6 bin TL para cezası bulunduğu öğrenildi. Yapılan üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen C.İ. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.