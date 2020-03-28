Uzun yıllar İzmit Lisesi'nde resim öğretmenliği yapan ve emekli olan Nermin Çiftçi hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi koronavirüs tedbirleri sebebi ile sadece ailesinin katılımı ile gerçekleşecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...