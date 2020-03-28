Uzun yıllar İzmit Lisesi'nde resim öğretmenliği yapan ve emekli olan Nermin Çiftçi hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi koronavirüs tedbirleri sebebi ile sadece ailesinin katılımı ile gerçekleşecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz