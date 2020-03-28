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Nermin Çiftçi hayatını kaybetti

İzmit Lisesi emekli resim öğretmeni Nermin Çiftçi vefat etti
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Uzun yıllar İzmit Lisesi'nde resim öğretmenliği yapan ve emekli olan Nermin Çiftçi hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi koronavirüs tedbirleri sebebi ile sadece ailesinin katılımı ile gerçekleşecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

Bugün 16:36 TSİ - Yaşam

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