Kocaeli Amatör Sanatçılar Kulübü ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Han Günesen'in babası Şükrü Günesen(94) vefat etti.Günesen'in cenazesi dün İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
Bugün 17:38 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:46 TSİ
Günesen'in babası vefat etti
Cengiz Han Günesen'in babası Şükrü Günesen vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz