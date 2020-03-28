Sadettin Acar’dan korona virüs açıklaması

İlimizin bazı otel ve restaurantları hem hijyenik hemde ekonomik sebeplerle kısa süreli olmasını umduğumuz hizmet azaltma veya hizmete ara verme kararı almışlardır.

ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ

Bu beklenmedik durum bütün dünya gibi biz turistik tesis yatırımcılarının da bir araya gelip güçbirliği oluşturmasına ne kadar ihtiyacı var göstermiştir.İçinde bulunduğumuz iletişim ve bilgi çağında gerekli bilgileri paylaşıp bu zor süreçten alnımızın akıyla hızlı bir şekilde çıkacağımız dan şüphemiz yoktur.Dünyanın en eski milletlerden olan ulusumuz çok daha zorlu süreçleri başarıyla atlatmıştır. Şimdi sıra bizim neslimizdedir KOTİD üyeleri olarak biz turizmciler Artık bizleri koruyacak büyük yatırımlar yapan patronları uçurumun kenarında çalışmaya zorlamayacak düzenlemeler için yeni fikirler ortaya çıkarmalıyız..Ayakta kalabilmemiz için bu fikirleri gelecek günlerde tartışmaya açacağız. Üyelerimizin her türlü kararına saygı duyuyor maddi olamasak da manen her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiriz.

KARARLILIKLA DUYURUYORUZ

Bu savaşta yüce Allah’tan tüm dünyamıza sabır yeniden bolluk barış ve bereket getirmesini diliyor,tüm gücümüz ile devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu kararlılık ile duyuruyoruz. Bu salgının pençesinde ölen tüm insanlara yüce Allahtan rahmet diliyoruz.