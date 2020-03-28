Kocaeli şubesini geçici olarak kapattı

Degerli musterimiz, koronavirus tedbirleri kapsaminda Kocaeli Subemizde hizmet vermeyi 30 Mart 2020 Pazartesi itibariyle gecici olarak durduruyoruz. Islemlerinizi Garanti BBVA Mobil, Internet Bankaciligi, ATM veya 4440333 Musteri Iletisim Merkezi araciligiyla yapabilirsiniz. Saglikli gunler dileriz.