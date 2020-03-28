Degerli musterimiz, koronavirus tedbirleri kapsaminda Kocaeli Subemizde hizmet vermeyi 30 Mart 2020 Pazartesi itibariyle gecici olarak durduruyoruz. Islemlerinizi Garanti BBVA Mobil, Internet Bankaciligi, ATM veya 4440333 Musteri Iletisim Merkezi araciligiyla yapabilirsiniz. Saglikli gunler dileriz.
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Kocaeli şubesini geçici olarak kapattı
Garanti Bankası müşterilerine mesaj göndererek Kocaeli şubesini kapattığını duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz