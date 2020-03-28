Wellborn, hizmetine ara verdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'de bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ilimizde faaliyet gösteren Wellborn Luxury Hotel oldu. Wellborn, korona virüs tedbirleri kapsamında hizmetini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

“GEÇİCİ SÜREYLE ARA VERİYORUZ”

Wellborn Luxury Hotel’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli misafirlerimiz, Wellborn Luxury Hotel Ailesi olarak, sizleri önemsiyoruz. Tc Kültür Bakanlığı’nca yayınlanan genelgeyle ‘Tedbir Planı’ kapsamında 28.03.2020 tarihinden itibaren Wellborn Luxury Hotelimizde geçici bir süreyle hizmetimize ara veriyoruz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde bir araya gelmeyi diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla…”