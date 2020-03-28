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65 yaş ve üstü olan şoförlere ceza uygulaması

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı yazısı gereği, Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış/yasaklanmıştır
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının ekonomik yapıları da dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası verileceği, bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verileceği, izin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde araç sahibine idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR

Ancak yukarıda da belirtildiği üzere 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamındaki araç muayenelerini fiili imkânsızlık nedeniyle yaptıramamaktadırlar. Araç muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlarımız üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yöneltmektedir. Hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahiptir.

BÖYLE DUYURULDU

Açıklanan tüm bu nedenler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarihli yazısı gereği;     

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerin ertelenmesine ve anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına karar verilmiştir.

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