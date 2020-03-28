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Bakan Koca: 7.042 vaka 108 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 7402'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108'e yükseldi" dedi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 7.641 test yapıldı bugün 1.704 pozitif vaka tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 16 kişiyle beraber  toplam can kaybımız 108'e yükseldi.

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