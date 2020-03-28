Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 7.641 test yapıldı bugün 1.704 pozitif vaka tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 16 kişiyle beraber toplam can kaybımız 108'e yükseldi.
Dün 19:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:32 TSİ
Bakan Koca: 7.402 vaka 108 ölü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 7402'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108'e yükseldi" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz