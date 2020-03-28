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Bakan Koca: 7.402 vaka 108 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam vaka sayısı 7402'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108'e yükseldi" dedi