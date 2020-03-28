İzmit’te tüm dükkanlara uyarı afişleri dağıtıldı

Tüm dünyayı alarma geçiren koronovirüse karşı mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 vilayete gönderilen genelge ile marketlerin çalışma saati ve alışveriş yapan müşteri sayısı yeniden düzenlendi.

TÜM KENTEKİ DÜKKANLARA ASILDI

İzmit Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda kentte yürütülen duyuru çalışmalarında tüm ekipler özveriyle çalıştı. Koronavirüsün kentte yayılmasını önlemek amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, İzmit Kaymakamlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası söz konusu genelgeyi afiş haline getirerek İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtayla birlikte esnafa dağıttı. İzmit Belediyesi Zabıta Ekipleri, emniyet birimleri ve İzmit Kaymakamlığı’na bağlı tüm ekipler tarafından gün boyu kentin dört bir yanındaki genelde kapsamına giren marketlere dağıtılan afişler giriş kapılarına asıldı.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır ve zabıta ekipleri, Kaymakamlık ve emniyet ekiprleri tarafından yürütülen çalışmada market sahipleri sözlü olarak da yeni genelgenin kapsamı hakkında bilgilendirildi. Ekipler, market sahipleri ve personellerine gerekli bilgiyi aktardıktan sonra afişlerin asılmasına da yardımcı oldu. Yapılan açıklamada marketlerin çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak düzenlendiği, 100 metrekarelik alanlarda en fazla 10 kişinin bulunacağı, alışveriş esnasındaki sosyal mesafe aralığına ve kasa kuyrukları önünde konuyla müşterilerin denetlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Market sahipleri genelgenin bu şekilde daha anlaşılır ve dikkat çekici bir şekilde afişleştirilerek dağıtılmasından ötürü tüm yetkililere kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.