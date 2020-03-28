Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 22:10 TSİ- Gündem G: Bugün 23:34 TSİ

Başiskele Belediyesi'nden “Evde Kal” Resim Yarışması

Başiskele Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik Ödüllü Resim Yarışması düzenliyor
mask

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınını bertaraf edebilmek için “Evde Kal” çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere sanatsal aktivite imkanı sunmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, “Sanat Eve Sığar” sloganıyla “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu resim yarışması başlattı.

Başiskele ilçesindeki 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören ve ilçede ikamet eden öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmayla çocuklarımızın evlerinde aile bireyleri hep birlikte zaman geçirdiği bu dönemde, öğrencilerin ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal faaliyetlerle uğraşarak çocukların hayal güçlerini desteklemek, hayallerini görsel olarak ifade etmelerini sağlamak, sanatsal ve estetik becerisini geliştirmek amaçlanıyor.

BAŞKAN ÖZLÜ: GELECEĞİN RESSAMLARI BAŞİSKELE'DEN ÇIKACAK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü yarışmayla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Özlü yaptığı açıklamada öğrencilere seslenerek, “Ülkemizin geçirdiği bu zor günleri hepimiz aşacağız. Bizler sizlerin evinizde kaldığınız bu süre içerisinde güzel vakit geçirebilmeniz için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de öğretmenlerimiz ile birlikte hazırladığımız resim yarışması. “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu resim yarışmamızı başlatıyoruz. Resim yarışmamız sonucunda öğretmenlerimiz ile birlikte belirlediğimiz dereceye giren öğrencilerimize ödüllerimiz olacak. Ayrıca bu ödüllerimizin yanı sıra dereceye giren resimleri kentin bazı duvarlarına grafiti olarak işleyeceğiz ve ilçemizdeki billboardlarda bu resimlerinizi halkımızla paylaşacağız. Geleceğin büyük ressamlarının Başiskelemiz'den çıkacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Haydi küçük ressamlar evinizde kalın, eserlerinizle hayatımıza renk katın.” diye konuştu.

SON KATILIM TARİHİ 17 NİSAN 2020

Son katılım tarihinin 17 Nisan 2020 Cuma günü olarak açıklandığı Ödüllü Resim Yarışması'nda her sınıf kategorisinde 1'inciye 1000 TL, 2'inciye 500 TL ve 3'üncüye 250 TL verilecek.

Yarışma sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilan edilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere Başiskele Belediyesi'nin www.basiskele.bel.tr web sitesinden ulaşılabilecek.

Bugün 22:10 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Goodyear da üretime ara veriyor! mask
Goodyear da üretime ara veriyor!
Şeker’den Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür mask
Şeker’den Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür
Durmuş: 25 bin adet maske üreteceğiz mask
Durmuş: 25 bin adet maske üreteceğiz
İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi mask
İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi
KKTC'de koronadan ilk ölüm! mask
KKTC'de koronadan ilk ölüm!
Vali Aksoy başkanlığında toplantı yapıldı mask
Vali Aksoy başkanlığında toplantı yapıldı
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım! mask
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!

GALERİ

Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL