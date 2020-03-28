Başiskele Belediyesi'nden “Evde Kal” Resim Yarışması

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınını bertaraf edebilmek için “Evde Kal” çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere sanatsal aktivite imkanı sunmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, “Sanat Eve Sığar” sloganıyla “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu resim yarışması başlattı.

Başiskele ilçesindeki 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören ve ilçede ikamet eden öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmayla çocuklarımızın evlerinde aile bireyleri hep birlikte zaman geçirdiği bu dönemde, öğrencilerin ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal faaliyetlerle uğraşarak çocukların hayal güçlerini desteklemek, hayallerini görsel olarak ifade etmelerini sağlamak, sanatsal ve estetik becerisini geliştirmek amaçlanıyor.

BAŞKAN ÖZLÜ: GELECEĞİN RESSAMLARI BAŞİSKELE'DEN ÇIKACAK

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü yarışmayla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Özlü yaptığı açıklamada öğrencilere seslenerek, “Ülkemizin geçirdiği bu zor günleri hepimiz aşacağız. Bizler sizlerin evinizde kaldığınız bu süre içerisinde güzel vakit geçirebilmeniz için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de öğretmenlerimiz ile birlikte hazırladığımız resim yarışması. “Ailemizle Evimiz Okulumuz” konulu resim yarışmamızı başlatıyoruz. Resim yarışmamız sonucunda öğretmenlerimiz ile birlikte belirlediğimiz dereceye giren öğrencilerimize ödüllerimiz olacak. Ayrıca bu ödüllerimizin yanı sıra dereceye giren resimleri kentin bazı duvarlarına grafiti olarak işleyeceğiz ve ilçemizdeki billboardlarda bu resimlerinizi halkımızla paylaşacağız. Geleceğin büyük ressamlarının Başiskelemiz'den çıkacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Haydi küçük ressamlar evinizde kalın, eserlerinizle hayatımıza renk katın.” diye konuştu.

SON KATILIM TARİHİ 17 NİSAN 2020

Son katılım tarihinin 17 Nisan 2020 Cuma günü olarak açıklandığı Ödüllü Resim Yarışması'nda her sınıf kategorisinde 1'inciye 1000 TL, 2'inciye 500 TL ve 3'üncüye 250 TL verilecek.

Yarışma sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilan edilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgilere Başiskele Belediyesi'nin www.basiskele.bel.tr web sitesinden ulaşılabilecek.