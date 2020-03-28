Kocaeli Valiliği sosyal medyasından yaptığı paylaşımla böyle duyurdu; Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında Kocaeli Valiliği Koordinasyonunda Tüm İlçelerimizde Oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımızı İhtiyaçlarınız İçin Arayabilirsiniz.
Bugün 23:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 23:07 TSİ
Kocaeli Valiliğ'inden Vefa Sosyal Destek paylaşımı
Kocaeli Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz