Kocaeli Valiliğ'inden Vefa Sosyal Destek paylaşımı

Kocaeli Valiliği sosyal medyasından yaptığı paylaşımla böyle duyurdu; Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında Kocaeli Valiliği Koordinasyonunda Tüm İlçelerimizde Oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımızı İhtiyaçlarınız İçin Arayabilirsiniz.