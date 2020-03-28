Bakan Koca teşekkür etti...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel karantina uygulaması tavsiyesine uyan halka teşekkür etti.Türkiye'nin son günlerde ne diyeceğini en çok merak ettiği isim olan Bakan Fahrettin Koca, Twitter sayfasından yeni bir paylaşım yaptı.
CİDDİYETLE DEVAM EDELİM
Sağlık Bakanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim. Çok iyi başladık. Aynı ciddiyetle devam edelim."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz