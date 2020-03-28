Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı. Haberi duyuran eşi Işıl Reçber paylaşımında, "Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Dün 23:37 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 23:52 TSİ
Rüştü Reçber'de koronavirüse yakalandı
Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi sosyal medyasından paylaşarak duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz