Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Dün 23:37 TSİ- Gündem G: Dün 23:52 TSİ

Rüştü Reçber'de koronavirüse yakalandı

Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi sosyal medyasından paylaşarak duyurdu
mask

Eski Milli kaleci Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı. Haberi duyuran eşi Işıl Reçber paylaşımında, "Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü Covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün 23:37 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başiskele Belediyesi'nden “Evde Kal” Resim Yarışması mask
Başiskele Belediyesi'nden “Evde Kal” Resim Yarışması
Goodyear da üretime ara veriyor! mask
Goodyear da üretime ara veriyor!
Şeker’den Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür mask
Şeker’den Kocaeli’deki sağlık çalışanlarına teşekkür
Durmuş: 25 bin adet maske üreteceğiz mask
Durmuş: 25 bin adet maske üreteceğiz
İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi mask
İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi
KKTC'de koronadan ilk ölüm! mask
KKTC'de koronadan ilk ölüm!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek mask
Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu" mask
"Cumhurbaşkanı dindar birisi, dini hastalığın önüne koydu"
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım! mask
Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!

GALERİ

Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL