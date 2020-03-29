Otomobil takla attı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan İsa Güngör idaresindeki 34 CCN 080 plakalı otomobil, Dilovası Tavşancıl mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü İsa Güngör ve yanındaki Bilgihan Kaya, ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Kaya ve Güngör ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.