Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:01 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:05 TSİ

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Dilovası Tavşancıl mevkiinde bariyerlere çarpan otomobilin yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan İsa Güngör idaresindeki 34 CCN 080 plakalı otomobil, Dilovası Tavşancıl mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü İsa Güngör ve yanındaki Bilgihan Kaya, ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Kaya ve Güngör ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:01 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ev yangını paniğe neden oldu mask
Ev yangını paniğe neden oldu
Coronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlıları dolandırdılar mask
Coronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlıları dolandırdılar
Pres makinesine kafasını sıkıştırdı! Can verdi... mask
Pres makinesine kafasını sıkıştırdı! Can verdi...
İnşaat işçisi merdiven boşluğunda kendini astı! mask
İnşaat işçisi merdiven boşluğunda kendini astı!
Üst geçitteki kadının çantasını gasp etti mask
Üst geçitteki kadının çantasını gasp etti
Muhtar Kandıra yolunda ölümden döndü! mask
Muhtar Kandıra yolunda ölümden döndü!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi” mask
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi”
"Acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" mask
"Acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli"

GALERİ

Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon! mask
Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL