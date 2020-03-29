Karamürsel 100. Yıl Meslek Lisesi kolonya ve dezenfektan üretti

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün tüm ülke çapında başlattığı koronavirüs tehlikesine karşı seferberliğe destek olarak okulun laboratuar imkanları ile kolonya ve dezenfektan üretti.Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, ‘okulumuzun kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri uygulamalı derslerinde daha önceki yıllarda sabun, çamaşır suyu, kolonya ve dezenfektan üretimi yaptıkları ve öğrencilerin derslerinde öğrendiği teorik bilgileri uygulama yapma imkanı bulduklarını ve üretilen çamaşır sularının zaman zaman okulun temizliğinde kullanıldığını söyledi.

"DEZENFEKTAN VE KOLONYA ÜRETTİK"

Yıldırım, ‘bizim eğitim sistemimizde uygulama laboratuarlarında öğretmen ve öğrenciler olur ama ülkenin şu anki durumunda öğrenciyi laboratuarlara getiremiyoruz. Kimya öğretmenimiz Derviş Toprak ve müdür yardımcımız Murat Kaba ile birlikte gönüllü olarak, hijyen koşullarına çok önem vererek ve iş güvenliği tedbirlerini alarak dezenfektan ve kolonya ürettik. Ürettiğimiz bu kolonya ve dezenfektanları Karamürsel Kaymakamlığı’na ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdik. İleriki dönemde bize katılan başka arkadaşlar da olacak’ dedi. Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, ‘Ülkemizin ve tüm dünyanın içerisinde bulunduğu bu zor günlerin üstesinden dayanışma ile ve Bakanlığımızın talimatlarını eksiksiz yerine getirerek geleceğimizi düşünüyorum’ dedi.