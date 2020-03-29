Karamürsel Belediyesi virüsle mücadele ediyor

Karamürsel Belediyesi ekipleri İlhan Çınar Alanında kurulan semt pazarında alış verişe gelen vatandaşların ellerini dezenfektan sıkarak virüse karşı vatandaşlarını korumaya devam ederken pazarcı esnafına da eldiven dağıtımı yaparak pazara gelen 65 yaş üstü vatandaşları da uyararak evlerine geri gönderdi. Karamürsel Belediyesi ilçe genelinde korona virüsüne karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. İlhan Çınar Alanında kurulan semt pazarında pazara alış verişe gelen vatandaşların Belediye ekipleri tarafınca ellerine dezenfektan sıkıldı. Vatandaşlarını virüse karşı koruyan Karamürsel Belediyesi herkesin hijyen kurallarına uyması gerektiğini belirtti.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yapılan uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, ‘bu çalışma ile örnek bir belediye oldu, sağlığımızı düşünerek böyle güzel çalışmalarda bulunan Karamürsel Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz’ dediler.Karamürsel’de halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Belediye yetkilileri, ‘Vatandaşlarımızın sağlığı ön planda tutarak korona virüsüne karşı önlemlerimizi devam ettiriyoruz. İlçemizde okullarımız, ibadethaneler, parklar, çöp konteynerlerı, otobüs durakları, belediye hizmet binalarımız, cadde ve sokaklarımız oluşturulan ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi ve bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Karamürsel’de virüse karşı çok ciddi önlemler aldık, halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm vatandaşlarımız kişisel temizliğine ve hijyen kurallarına devam etmeli’ açıklaması yapıldı.