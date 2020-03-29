Korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere en son seyahat ve dolaşım kısıtlanması eklendi, illerde Pandemi Kurulları oluşturulmasına karar verildi. Her iki kararın da salgınla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, “Bu hafta çok kritik” dedi.

“SEYAHAT KISITLAMASI ÖNEMLİ BİR TEDBİR”

Korona virüsü salgınında vaka sayısı iki haftada 5 bin 698’e yükseldi, can kaybı 92’ye çıktı. Salgının büyüme tehlikesi alınan tedbirleri de arttırdı. Sağlık Bakanlığının son toplantısında seyahat ve dolaşım kısıtlamasına karar verildi. Ancak ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile ilgili çağrılar sürüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap’a alınan tedbirlerin yeterliliğini ve sokağa çıkma yasağı çağrılarına Bilim Kurulu’nun yaklaşımını sorduk. Sokağa çıkma yasağının uzun süredir gündemde olduğunu, kurulda da bunu ısrarla savunanlar bulunduğunu söyleyen Azap, ancak bunun kurulun genel görüşü olmadığını söyledi. Bilim Kurulu’nda salgınla mücadele kapsamında birçok önerinin tartışıldığını ifade eden Azap, bu açıdan son toplantıda alınan seyahat ve dolaşım kısıtlamasının çok önemli bir tedbir olduğunu söyledi.

‘İSTANBUL VE KOCAELİ 1-2 HAFTA ÖNDE’

Kişisel olarak genel bir sokağa çıkma yasağını doğru bulmadığını ifade eden Azap, bunun il il ya da bölge bölge ele alınmasının daha sağlıklı olacağı görüşünde. Bu kapsamda son alınan valiler başkanlığında İl Pandemi Kurullarını oluşumunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Azap, özetle şunları söyledi: “Her ilde farklı bir tablo var. Bu kapsamda her ilde farklı tedbirler almak gerek. Örneğin Ankara çok kötü değil ama bu işin odağı İstanbul ve Kocaeli görünüyor. 1-2 hafta önde görünüyorlar. Yine Güneydoğu kalabalık aile yapısı nedeniyle ayrıca değerlendirilmeli. Her biri için ayrı, özel tedbirler gerek. Pandemi Kurulları bu farklılıkları gözeterek karantinadan seyahat kısıtlamasına, sokağa çıkma yasağının genişletilmesine kadar farklı, o ilin özgün durumunu, sorununu dikkate alarak daha etkili önlemler alabilir. Pandemi Kurullarında Halk Sağlığı uzmanlarının olması da salgınla mücadelede daha etkili önlemler alınması açısından büyük önem taşıyor. Onların kontrolünde, onların etki edeceği bir süreç beni umutlandırıyor. Umuyorum Pandemi Kurulları bunu sağlayacak.” Korona virüsü salgının çok ciddi bir salgın olduğu konusunda uyarısını yineleyen Azap, “Moral bozmamak gerek. Bu hafta çok kritik. Belki ipin ucunun kaçtığı yerler var ama ülke genelinde il bazlı etkili önlemlerle birçok yeri kısa sürede toparlayabiliriz” dedi.

‘SALGINI DURDURMAK ELİMİZDE’

Alpay Azap sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İl Pandemi Kurullarının önemind edikkat çekerek şunları söyledi: “Alınan kararlar içinde en önemlilerden biri; İl Pandemi Koordinasyon Kurullarının kurulması. Valilerin başkanlığındaki kurullarda o ilin sağlık yöneticileri, yerel yöneticiler, bilim insanları yer alacak. Kurullar her il/ilçeye özgü tıbbi, idari, sosyal ve ekonomik sorunları, ihtiyaçları belirleyip çözümleri hayata geçirecek. Salgınla mücadeleyi en iyi yönetebilecek halk sağlığı uzmanlarının yer aldığı pandemi kurulların çalışmaları çok etkili olacak. Grip pandemisi sırasında bu kurullar çok etkili çalışmıştı. Pandemi Kurulları, her yıl güncellenen Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı sayesinde neyi, ne zaman, nasıl yapacaklarını da iyi biliyorlar. Hastaların tanı-tedavisi hastanelere, salgının yönetimi idarecilere ve halk sağlığı uzmanlarına emanet. Salgını durdurmak elimizde.” (Gazete Duvar)