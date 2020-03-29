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Deprem bu seferde o şehri vurdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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