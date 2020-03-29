Deprem bu seferde o şehri vurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.