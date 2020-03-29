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Bakan Koca uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyasında paylaştı
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca: ''HERKES, KENDİSİ VİRÜSÜ TAŞIYORMUŞ GİBİ DAVRANMALI. Başkalarıyla temasını bu varsayıma göre sınırlandırmalı. Bu dönemde, mümkün mertebe kendimizi evde izole etmeliyiz.ARTIK YENİ BİR MÜCADELE YÖNTEMİ HAYATA GEÇİYOR. Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Halkımızın, alınan tedbirlere uyması, işin üstesinden gelmemizi kolaylaştıracaktır.''

HERKES KENDİNİ VİRÜSÜ TAŞIYORMUŞ GİBİ DAVRANMALI

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkes kendini virüsü taşıyormuş gibi davranmalı, başkalarıyla temasını bu varsayımda sınırlandırmalı şeklinde ifade ederken artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor diyerek vatandaşları uyardı.

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