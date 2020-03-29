Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:47 TSİ- Gündem G: Bugün 09:50 TSİ

Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı!

ABD'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkan koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı hastalarda halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi.
mask

Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda yeni tip koronavirüs'ün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı. Sputnik'in aktardığına göre, Çin'deki verileri inceleyen doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

BAZI HASTALARDA TESPİT EDİLDİ

Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 Koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Sadece Kovid-19'un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD'li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.

KONJONKTİVİT NEDİR?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır. Bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir. Hastalık da ismini buradan almaktadır.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN BİLİNEN BELİRTİLERİ

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

KOVİD-19 NASIL BELLİ OLUR?

Şu aşamada hastanın eğer yurt dışı teması mevcut ise ya da yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas halindeyse yukarıdaki belirtileri gördüğü takdirde SABİM ALO 184 üzerinden bilgi almalı. Buradan yapılacak olan yönlendirmeye göre hastalar en yakın Sağlık merkezine ya da yönlendirme yapılan kuruluşa müracaat etmeli.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Kovid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa Kovid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Bugün 09:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bekirdere ve Şirinevler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma mask
Bekirdere ve Şirinevler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma
Karamürsel Vefa'dan ihtiyaç sahiplerine yardım mask
Karamürsel Vefa'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Bakan Koca uyardı! mask
Bakan Koca uyardı!
Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor mask
Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor
Karamürsel Belediyesi virüsle mücadele ediyor mask
Karamürsel Belediyesi virüsle mücadele ediyor
Karamürsel 100. Yıl Meslek Lisesi kolonya ve dezenfektan üretti mask
Karamürsel 100. Yıl Meslek Lisesi kolonya ve dezenfektan üretti
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi” mask
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi”
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı

GALERİ

Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL