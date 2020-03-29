İçişleri Bakanlığı genelgesinde Kocaeli detayı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair alınan il dışı seyahat yasağı kararının işçileri taşıyan servisler için geçerli olmadığını duyurdu. İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaftır" ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT KISITLAMASINA TABİ DEĞİL

İşçi ve çalışan servislerinde de sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulmasının zorunlu olacağı belirtildi. Bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığının da seyahat kısıtlamasına tabi olmayacağı belirtildi. Örnek olarak Gebze-Harem minibüs hattının örnek verildiği duyuruda sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kuralının burada da zorunlu tutulacağı belirtildi.