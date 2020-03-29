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İzmit Belediyesi sokaklara dezenfektan yerleştirdi

İzmit Belediyesi koronavirüsün yayılmaması adına gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında kentin farklı noktalarına el dezenfektanı yerleştirdi
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Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüse karşı bir çok uygulamayı ve çalışmayı hayata geçiren İzmit Belediyesi önlemlerini almaya devam ediyor. Halkın sağlığından başka bir şey düşünülmeyen bugünlerde İzmit Belediyesi ekipleri “Sağlık Elimizde”, Hayat Evet Sığar”, “Evinde Kal İzmit” sloganları ile kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirildi. 

EL TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ 

El temizliğinin koronavirüse yakalanmama konusunda en önemli etkenlerin başında gelirken bu doğrultuda İzmit Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda el dezenfektanlarını yerleştirerek el temizliği konusunda hatırlatıcı bir etkeni vatandaşın hizmetine sundu. Kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen el dezenfektan otomatları belirli periyotlarla kontrol edilecek ve sayıları kent genelinden arttırılacak.

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