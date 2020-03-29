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Karamürsel Vefa'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Karamürsel Vefa Grubu tarafından hazırlanan ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere, içerisinde erzak ve temizlik malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri dağıtıyor
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Şu ana kadar 61 aileye ulaşan ekipler, içerisinde sıvı yağ, şeker, pirinç, makarna gibi kuru gıdaların yanı sıra çeşitli temizlik malzemelerinin de bulunduğu erzak paketlerini imza karşılığı teslim ediyor. Kaymakamlık, Belediye, Jandarma, Emniyet, Müftülük, Milli Eğitim, Sağlık Grubu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Muhtarlardan oluşan vefa grubu tarafından ilçede yalnız yaşayan, kimsesi olmayanlara jandarma, emniyet ve belediye ekiplerinden oluşturulan 10 grup tarafından yardım paketleri dağıtılıyor. Paketlerin gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığından emin olmak adına mahalle muhtarları da Jandarma ekiplerine destek oluyor. Ailenin sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dinleyen ekipler, bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da destek de bulunuyor. İhtiyaç sahipleri 112-155 ve 156’dan yardım talebinde bulunabiliyor.

 

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