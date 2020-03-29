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Meteoroloji peş peşe uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre bölge genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay ve Osmaniye'de yağışın kuvvetli olması bekleniyor.
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Ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor.

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Hakkâri ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.

Bugün 10:13 TSİ - Gündem

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