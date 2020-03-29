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Bekirdere ve Şirinevler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma

Koronavirüse karşı özellikle gün içinde yoğunluk yaşanan caddeleri de dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekipleri Turan Güneş Caddesi’nin Bekirdere ve Şirinevler Mahallerinde kalan bölümünü dezenfekte etti
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Koronavirüse karşı mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir kararlılıkla, fedakarlıkla ve gece gündüz demeden mücadele eden İzmit Belediyesi ekipleri adeta bir seferberlik örneği göstererek İzmit’te gün içinde yoğun yaşanan caddeler ve sokakları da dezenfekte ederek halkın sağlığını korumak adına büyük bir özveri gösteriyor. 

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SIKLIKLA DEVAM EDECEK 

Turan Güneş Caddesi’nini Yeşilova ve Kireç Ocakları bölgesini dezenfekte eden ekipler son olarak yine Turan Güneş Caddesi’nin Şirinevler ve Bekirdere Mahallesi’ni kapsayan bölgelerini dezenfekte etti. Gün içinde yoğunluk yaşayan Turan Güneş Caddesi’nde dezenfekte çalışmalarının sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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