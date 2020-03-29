Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 10:38 TSİ- Gündem G: Bugün 13:17 TSİ

İzmit Belediyesi siper maske üretimine ve dağıtımına devam ediyor

Koronavirüse karşı tüm birimleriyle mücadele eden üreten belediye İzmit, bir yandan da sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürettiği siper maskelerin dağıtımına devam ediyor
mask

Üretim odaklı belediyecilik anlayışıyla koronavirüsle mücadeleye de damga vuran İzmit Belediyesi sağlık personelinin ihtiyaçlarını süratle karşılamaya devam ediyor. Koronavirüsün yayılma hızının artmasıyla birlikte medikal sektöründe bulunması neredeyse imkansız hale gelen sağlık malzemelerini kendi imkanlarıyla üreten İzmit Belediyesi sağlık personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent genelinde bulunan bütün hastanelere sağlık malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. 

İZMİT BELEDİYESİ ÜRETİYOR 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye bünyesinde kurduğu ve gönüllü kadınların çalıştığı dikimevinde üretilen steril maskelerin hastanelere dağıtımı devam ederken yine aynı şekilde sağlık personelinin ihtiyacı doğrultusunda İzmit Belediyesinin kendi öz kaynakları ürettiği siper maskelerinde sağlık kuruluşlarına dağıtımı devam ediyor. 

SÜREKLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz günlerde sağlık kuruluşlarına ilk siper maske dağıtımı gerçekleştirilirken İzmit’te ki tüm özel ve devlet hastanelerine ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı üretim, hızlı dağıtım mantığıyla devam ediyor. Medikal sektörde bulunmayan siper maskenin yanı sıra streil maske, bone ve önlük dağıtımları da süratle sağlık personeline ulaştırılıyor.  

Bugün 10:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu mask
Yaşlılara daha hızlı hizmet için yeni merkez kuruldu
İzmit Belediyesi siper maske üretimine ve dağıtımına devam ediyor mask
İzmit Belediyesi siper maske üretimine ve dağıtımına devam ediyor
Bekirdere ve Şirinevler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma mask
Bekirdere ve Şirinevler’de koronavirüse karşı hummalı çalışma
Karamürsel Vefa'dan ihtiyaç sahiplerine yardım mask
Karamürsel Vefa'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Bakan Koca uyardı! mask
Bakan Koca uyardı!
Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor mask
Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanları için mama gezdiriyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi mask
Kocaeli'de su kullanımına korona etkisi
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı! mask
Ziraat Bankası İzmit Bekirpaşa şubesi kapatıldı!
Kocaeli'ye sıkı tedbir! mask
Kocaeli'ye sıkı tedbir!
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil” mask
 “Görüntüler Kocaeli Devlet'e ait değil”
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi” mask
Sertif Gökçe’den Melih Gökçek’e “Artık boşver belediyeyi”
Virüse karşı bu iller daha şanslı mask
Virüse karşı bu iller daha şanslı

GALERİ

Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti mask
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü mask
Kocaeli Otogarı sessizliğe büründü
Barınma evine gitmek istemedi mask
Barınma evine gitmek istemedi
Akıl almaz görüntü! mask
Akıl almaz görüntü!
Hastaneden dezenfektan çaldı! mask
Hastaneden dezenfektan çaldı!
Kompozit fabrikasında yangın mask
Kompozit fabrikasında yangın
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL