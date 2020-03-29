İzmit Belediyesi siper maske üretimine ve dağıtımına devam ediyor

Üretim odaklı belediyecilik anlayışıyla koronavirüsle mücadeleye de damga vuran İzmit Belediyesi sağlık personelinin ihtiyaçlarını süratle karşılamaya devam ediyor. Koronavirüsün yayılma hızının artmasıyla birlikte medikal sektöründe bulunması neredeyse imkansız hale gelen sağlık malzemelerini kendi imkanlarıyla üreten İzmit Belediyesi sağlık personellerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent genelinde bulunan bütün hastanelere sağlık malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

İZMİT BELEDİYESİ ÜRETİYOR

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye bünyesinde kurduğu ve gönüllü kadınların çalıştığı dikimevinde üretilen steril maskelerin hastanelere dağıtımı devam ederken yine aynı şekilde sağlık personelinin ihtiyacı doğrultusunda İzmit Belediyesinin kendi öz kaynakları ürettiği siper maskelerinde sağlık kuruluşlarına dağıtımı devam ediyor.

SÜREKLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz günlerde sağlık kuruluşlarına ilk siper maske dağıtımı gerçekleştirilirken İzmit’te ki tüm özel ve devlet hastanelerine ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı üretim, hızlı dağıtım mantığıyla devam ediyor. Medikal sektörde bulunmayan siper maskenin yanı sıra streil maske, bone ve önlük dağıtımları da süratle sağlık personeline ulaştırılıyor.