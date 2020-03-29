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Kocaeli’de toplu taşımada paralı binişler kaldırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kaldırıyor
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Korona virüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına yönelik yeni bir karar aldı. Salgının paradan bulaşmasının önüne geçmek için 1 Nisan tarihi itibariyle tüm toplu taşıma araçlarında paralı biniş kalkıyor.

TOPLU TAŞIMA İÇİN YENİ KARAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları için yeni bir karara imza attı. Vatandaşlar tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarının bir kısmında para kullanılıyordu. Salgın kapsamında korona virüsünün hapşırma, öksürme gibi yollarla önce ellere daha sonra da para gibi nesnelerle kişilerden kişilere bulaşma olasılığı göz önüne alınarak toplu taşıma araçları için yeni karar alındı.

PARALI BİNİŞLER KALKIYOR

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde toplu taşıma araçlarında paralı binişleri tamamen kaldırıyor. Kocaelili vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binişlerinde KocaeliKart kullanacak. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu doğrultusunda alınan karar 1 Nisan Çarşamba Günü‘nden itibaren uygulanmaya alınacak.

KOCAELİ KART KULLANILACAK

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların para yerine Kocaeli Kart kullanması 1 Nisan tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına KocaeliKartlarını temin etmesi gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgedeki taşımacıları yeni karar konusunda bilgilendirdi.

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