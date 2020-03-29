Seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önceki akşam duyurduğu 7 maddelik tedbir paketinin ardından kamuoyunun gündemini en çok şehirler arası seyahat kısıtlaması meşgul etti. Uçaklar ve otobüslerle ilgili uygulamalar netlik kazanırken özel aracıyla seyahat etmek isteyenlere uygulanacak kısıtlamalar merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre özel araçla seyahat, kontrollü gerçekleştirilecek.
ATEŞ ÖLÇÜLECEK
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre şehirlerin girişinde nöbet tutan ekipler, kente giriş çıkışları kontrol edecek. Durdurduğu araçtakilerin ilk önce ateşini ölçecek.
MAKUL BİR NEDENİ OLMAYANLAR GERİ ÇEVRİLECEK
Ardından yolcuya sorulan ilk soru nereden gelip nereye gittiği olacak. Ayrıca yolculuğun nedeninin ne olduğu da sorulan sorular arasında yerini alacak. Zorunlu ve makul bir nedeni olmayanlar illere alınmayacak veya ilden çıkışlarına izin verilmeyecek.
14 GÜN KARANTİNA
Zorunlu ve makul nedeni olanlar sağlık kontrolünden geçirilecek, koronavirüs belirtileri göstermesi durumunda zorunlu 14 günlük karantinaya alınacak. Yolcuların bilgileri gidecekleri illere bildirilecek, takibi sağlanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz