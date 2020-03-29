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“Sokağa çıkan herkesin ateşi ölçülmeli”

Fitoterapist Dr. Hakan Özkul koronavirüsle mücadelede sokağa çıkan her bireyin ateşinin ölçülmesi gerektiğini ifade etti.
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Korona virüsle mücadelenin aylar boyunca sürebileceğine dikkat çeken Dr. Hakan Özkul önemli bir çağrıda bulundu. "Evde kalalım, sokağa çıkmayalım doğru ama işe gitmek zorunda olan insanlar var" diyen Özkul, "Dışarı çıkan insanların içinde belirti verenleri tespit edebilmek gerekiyor. Ateş yüksekliği korona virüsün en önemli belirtilerinden biri. İnsanlar ateşlerinin yüksek olduğunu bile bilmiyor olabilirler. En azından insanların yoğun olarak gelip geçtikleri yerlere havaalanlarında olduğu gibi termal kameralar konulabilir ya da güvenlik güçlerine lazer ısı ölçerler verilebilir. Sokağa çıkan her insanın ateşini ölçmek lazım, yüksek ateşi olanları teste tabi tutmak, hastanede gereken kontrolleri yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"MASKE VE DEZENFEKTAN ÜCRETSİZ OLMALI"

Koronavirüsle mücadelenin çok yönlü devam ettiğini ifade eden Dr. Özkul, “Hala çözülmesi gereken sorunlar var. Kaliteli ve etkin maskelere, kolonya ve alkol bazlı antiseptik gibi hijyen maddelerine her yerde uygun fiyattan ulaşmakta sorunlar var. Fiyatlar çok pahalı. Oysaki vatandaşın bunlara uygun fiyata hatta ücretsiz olarak her yerde kolaylıkla ulaşması gerekiyor" diye konuştu.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BİTKİLERİN ÖNEMİ"

"Korona virüs ile olan mücadele fitoterapi yani bitkilerle tedavinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi" diyen Özkul Çin'i örnek gösterdi. Çin'in bu anlamda tüm dünyaya örnek olacak bir başarı sergilediğini ifade eden Dr. Hakan Özkul şöyle devam etti: “Çin'de tıbbi destek tedavilerine ilave olarak tıbbi bitkilerden hem tedavide hem de korunma önlemleri anlamında çok etkin bir şekilde istifade edildi. Bu şekilde vakalar kontrol altına alındı, aksi halde Çin'de bugün milyonlarca kişi enfekte olabilirdi. Çin'in tıbbi bitkilerle yaptığı bu tedavilerden edindiği tecrübeleri, bilgi birikimini hızlıca Türkiye'ye transfer etmemiz gerekiyor. Sadece korona virüs değil farklı rahatsızlıklar için de bu bitkisel tedavilerden faydalanalım. Biz hep bitkisel tedavi desteğinin, tamamlayıcı tıbbın ne kadar önemli olduğunu anlatageldik. Bugün de korona pandemisi bunu bir kez daha kavramamızı sağladı. Bundan sonraki belki başka rahatsızlıklar, başka enfeksiyonlar ve diğer hastalıklarla mücadelede de fitoterapinin daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

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Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - YAGMUR K9RONA YI YENMIS.SIMDI PAZAR DAN GELDIM.BIR TANE ZABITA YOK MEYDANDA GIDIN GORUN.ISLANMASIN GARIPLER!!!!!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mart 12:05

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