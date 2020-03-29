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Büyükşehir’den Online eğitimde ücretsiz internet

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Pandemi Kurulu toplantısında Kocaeli’de öğrenim gören öğrenciler için önemli bir karar aldı
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Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu ilk toplantısında Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, online eğitimde internet imkanının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

 

TOPLANTI KOCAELİ VALİLİĞİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrası, İl Pandemi Kurulu ilk toplantısını Kocaeli Valiliği'nde gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan koronavirüs başlıklı toplantıya, Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcıları; Dursun Balaban, Osman Ekşi, Nihat Kaynar, Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı SG-71 Komutanı Ü. Tğm Can Bozkurt, K.B.B Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek ve Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar katıldı.

 

REKTÖR HÜLAGÜ AÇIKLADI

Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda online eğitimde internet imkanının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı. Rektör Hülagü paylaşımında “Sevgili Öğrenci Kardeşlerim; Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşti. Online eğitimde ücretsiz internet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. Başkan Tahir Büyükakın’a Kocaeli Üniversitesi olarak çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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