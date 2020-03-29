Ellibeş: “Belediyelerimiz fedakarca çalışıyor”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal belediyecilik' sergilediğini şu sözlerle ifade etti: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin piyasaya 70 milyon TL erken ödeme yapması, maddi durumu olmadığı için temel gıda ve temizlik malzemelerine ulaşamayan vatandaşlarımızın desteklenmesi sosyal belediyecilik anlamında çok önemli kararlar. Bunun yanında sağlık tedbirleri açısından da çok ciddi birçok çalışma hayata geçirildi. Hem Büyükşehir, hem de ilçe belediyelerimiz bu dönemde gerçekten fedakarca çalışıyor. Bu süreçte milletimizin yalnız olmadığını gösteriyorlar.
"HAYAT EVE DE SIĞAR"
Bizler evden çıkmayarak bu salgının kontrol altına alınması için yapılan çalışmaları desteklemeliyiz. Bunu zorla evde kalma, hayatımızı kısıtlama olarak da görmeyelim. Hayat eve de sığar. Örneğin modern hayatın getirdiği koşturmaca içinde unuttuğumuz, ertelediğimiz ne varsa şimdi yapabiliriz. Bu günleri öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak değerlendirelim. Samimi bağlılıklarımızı güçlendirelim. Her zaman söylediğimiz gibi bu dönemi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatacağız”
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - HADIYIN ORDAN .SIMDI PAZARDAN GELDIM.YAGMUR KORONAYI YENMIS.BIR TANE ZABITA YOK.ISLANMASIN GARIPLER.5000 TL.MAAS ALIYORLAR.BOS BOS ATIP TUTMAYIN.SAHTEKAR ZIHNIYET.
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