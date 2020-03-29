“Önümüzdeki 5 gün çok kritik”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceylan, Türkiye’nin salgında oldukça kritik bir dönemde olduğunu belirterek, hastalığın en üst seviyeye ulaşmasının an meselesi olduğunu söyledi. Önümüzdeki 5 günün hayati önem taşıdığını vurgulayan Ceylan, tedbirlerin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın açıklamaları şöyle:

Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Çok kritik bir dönemdeyiz. Hastalığın ‘peak’ noktası yani en üst seviyeye ulaşması an meselesi. Bu nedenle önümüzdeki 5 gün hayli önemli. Hastalığı kontrol etmek için tedbirleri daha sıkı almazsak bu noktadan sonra virüsün yayılmasının kontrol edilebilmesi daha güç hale gelebilir” diyor.

Ceyhan, vaka sayısının ne zaman maksimum düzeye çıkacağının hiçbir ülke tarafından kesin olarak bilinemeyeceğini belirterek şu örneği veriyor: “Hiç tedbir almadık diyelim, okullar, işyerleri, kafeler açık. O zaman yaklaşık 2 buçuk ayda bu hastalık nüfusun yarısına yani 40 milyon kişiye bulaşırdı. Diyelim ki tüm tedbirler yüzde yüz uygulanıyor. Kimse çok zorunlu haller dışında sokağa çıkmıyor. Virüs ne yapacak? Bulaşacak insan bulamayacağı için ortadan kaybolacak.”



