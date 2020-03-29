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Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona erecek

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan’da sona erecek.

İhlas Haber Ajansı
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Tebliğe göre, Türkiye'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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