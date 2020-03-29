Araç sahipleri dikkat! 1 Nisan'da sona erecek

Tebliğe göre, Türkiye'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor.