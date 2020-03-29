Sertbaş’tan sonra Demir de vefat etti…

Bir kaç ay önce Mehmet Sertbaş’ın ölümüyle yasa boğulan spor camiası, bu kez de Sertbaş’tan önceki il müdürü Bahtiyar Demir’in vefatıyla yasa boğuldu. Demir zamanının müdür yardımcılarından Cengiz Kahraman, bir mesaj yayınlayarak “Müdürüm; hepimizin üzerinde çok emeğin var. Hakkını helal et!.. Bizim de hakkımız helal olsun. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat !.. Sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.
ÇİNTİMAR DA MESAU YAYINLADI
Gençlik ve Spor İl müdürü Muzaffer Çintimar ise “1984-92 yılları arasında Kocaeli’nde Beden Terbiyesi Bölge Müdürü (Gençlik ve Spor İl Müdürü) olarak Türk Sporuna hizmet veren Bahtiyar Demir’in Müdürümüzü Rahmeti Rahmana uğurlamamın hüznünü yaşıyoruz. Müdürümüze Rabbimden Rahmet diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz