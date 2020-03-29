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Kritik sayı 600 bin kişi!

Yaklaşık 600 bin kişi işsizlik maaşının ödeneceği 5 Nisan'da PTT şubelerine gidecek
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Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamalar getirilirken işsizlik maaşı için endişeler büyük.

İŞKUR VERİLERİNE GÖRE

İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar her ayın 5'inden itibaren maaşlarını PTT şubelerinde kimlik numaralarını vererek elden teslim alıyorlar. Türkiye İş-Kur verilerine göre Şubat 2020 itibariyle 592 bin 810 kişi işsizlik maaşı alıyor. Mart sonunda bu sayının artması muhtemel.

SAYI ÇOK DAHA FAZLA OLACAK

Yaklaşık 600 bin kişinin PTT şubelerine gitmesi koronavirüs salgını mücadele ederken ‘mesafeyi koruma’yı güçleştirecek. Henüz yetkililerden işsizlik maaşlarında farklı bir yöntem izlenip izlenmeyeceğine ilişkin açıklama gelmedi.İşsizlik maaşının yanı sıra kısa çalışma ödeneği alan işçiler de bunu PTT şubelerinde yine kimlik doğrulaması sonrasında elden alıyorlar. Yine şubat sonu verilerine göre 17 bin 862 kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu sayının da mart ile birlikte artması bekleniyor. Özellikle yeni devreye giren teşvikler kapsamında nisan ayında kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sayısı çok daha fazla olacak.

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