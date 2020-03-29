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Doğa Koleji, kesintisiz uzak eğitim rekoru kırdı

Doğa Koleji “Doğa’m Evimde” online uzaktan eğitim platformunda kesintisiz eğitim rekoru kırdı. Doğa öğrencilerinin evden eğitimin ilk 5 günündeonline eğitim süresi 31 milyon 500 bin dakikayı buldu
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Doğa Koleji, Millî Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim kararını “Doğa’m Evimde” online uzaktan eğitim platformunda kesintisiz bir şekilde uyguluyor. Doğa Koleji, Türkiye genelindeki tüm kampüslerinden öğrencilerinin yüksek katılımıyla, uzaktan eğitime hız kesmeden devam ediyor. Doğa öğrencileri, evden eğitimin ilk 5 gününde Doğa’m Evimde uzaktan eğitim platformunda temel derslerin yanında yabancı dil, kodlama ve robotik, müzik ve görsel sanatlar derslerinde 1 milyon 395 bin adet içeriğe ulaşırken, 283 bin 385 adet test çözdü. 

DOĞA KOLEJİ İLE EĞİTİMDE KAYIP YOK

Doğa Koleji’nin, Doğa’m Evimde online eğitim platformuna günlük ortalama giriş yapan 6 bin 562 öğretmen, bugüne kadar 2 milyon 909 bin dakika konu anlatımında bulundu. Eğitimde herhangi bir kayıp oluşmaması için konu anlatımları dışında da etütler ve deneme sınavlarıyla eğitim akışını destekleyen öğretmenler, 10 bin 505 adet etüt ile alanında bir ilke imza attı.

Eğitim yönetim sistemleri üzerinden evden eğitim faaliyetlerini sürdüren Doğa Koleji, 400 adet sanal sınıfında, öğrencileriyle günde ortalama 3 bin 600 saat canlı derslerde bir araya geldi. Doğa öğrencilerinin, evden eğitimin ilk 5 günündeki online eğitim süresi 31 milyon 500 bin dakikayı buldu.

VELİLER DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDU

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, uzaktan eğitime erişimde teknoloji kullanımı, bilgisayarın başına geçme, canlı derslerde öğretmenleriyle bir araya gelme konularında ailelerin desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Bu doğrultuda çocuklarını yönlendirme konusunda destekte bulunan günlük ortalama veli sayısı 12 bin olurken, Doğam Evimde platformundailk 5 günde 1 milyon 360 bin dakika Doğa velisi vakit geçirdi.

Bugün 13:23 TSİ - Eğitim

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