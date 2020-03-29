Çeker: Modern poliklinik binası acilen dönüştürülmeli

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı yazılı açıklamada Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni yapılan poliklinik binasının acilen yoğun bakım ünitelerine dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Çeker yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizde vaka sayısı giderek artıyor. Anlaşılan o ki, bundan sonra artış devam edecek virüsün yayılma hızını asgariye indirmek ve yayılma hızını yok etmek için yetkili organlar gerekli tedbirleri alma noktasında ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Kural ihlali yapanlar halkın ve toplumun sağlığını tehdit ettiklerini bilmeliler. Sadece yaşlılar virüse yakalanıyor gibi görülmemeli, gençlerde dikkat etmeli.

“İLİMİZDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPILMALI”

Virüsün yükünün en ağır ve acımasız olduğu yerler hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil sağlık İstasyonlarıdır. Buralarda görev yapan sağlık çalışanlarının virüsten korunmaları ve uygun çalışma şartlarının sağlanması için gerekli tedbirler alınmalı. Sağlık Bakanının ve bilim kurulu üyelerinin açıklamaları doğrultusunda her ne kadar yoğun bakım yatağı konusunda Avrupa dan çok daha iyi olduğumuz söylense de virüsün yayılma hızına baktığımızda yoğun bakım yatak sayılarını artıra bildiğimiz kadar artırmamız gerekmektedir. Bunun içinde geç olmadan şimdiden hastanelerde veya uygun fiziki mekanları yoğun bakım ünitesine döndürmek için ülkemizde olduğu gibi ilimizde yoğun bir çalışma yapılmalı, hazırlıklara hız verilmeli.

“ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sağlık alanındaki görüş ve öneri ve vatandaşımıza vereceği sağlık hizmeti ile en ön saflarda yer alması gerekirken maalesef beklenen performansı gösterememektedir. Bünyesinde bulundurmuş olduğu bilim ve ilim insanlarının çalışmaları görüş ve önerileri ile vatandaşımıza yön vermesi ve yaraların sarılmasında öncü olması gerekmektedir. Yeni yapılan ve açılışa hazır olan devasa modern poliklinik binasını acilen yoğun bakım ünitesine dönüştürülmeli. İvedilikle gerekli araç, gereç temin edilerek hasta kabul edecek şekilde hazır hale getirilmelidir. Ayriyeten görevlendirilecek personel de vakit kaybetmeden ivedilikle oryantasyon eğitimine alınmalıdır. Sayın Rektörü ve Hastane Başhekimini hassasiyete ve göreve davet ediyorum.

İDDİALARI DUYURDU

İdari izinler (personel izinleri), esnek çalışma hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelerle çalışanlara bir takım kolaylıklar sağlandığı halde bazı kurum amirleri yayınlanan bu genelgeleri yok hükmünde sayarak çalışanları mağdur etmektedirler. Genelgelere aykırı davranmak suretiyle personeller arasında ayrım yapıldığı, bir kısım personele nöbet yazarken bir kısmına hiç nöbet yazılmadığı, genelgelerin engelli personele sağlamış olduğu hakların kullanılmasını bazı idareler engellediğine dair iddialar çalışanlar tarafından sendikamıza intikal ettirilmiştir. Bunu yapmaya hiçbir idarenin hakkı da yetkisi de yoktur. Çalışanlar hakkında usulsüz uygulamalar yapan idareler hakkında gerekli hukuki süreci başlatmak için ilgili makamlara resmi başvurularımızı sendika olarak yapacağız.”