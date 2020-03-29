Eğitim Sen: Öğretmen maaşından tasarruf olmaz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıda rutin müfredat kapsamında olan ek dersler dışındaki ek derslerin uygulama ve ödemelerini 28 Mart’tan başlayarak 2 Eylül’e kadar durdurulmasına Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nden tepki geldi. Şube Başkanı Suphi Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması meslek lisesi öğretmenleri açısından kabul edilemez. Göreve geldiğinde meslek liselerine önem vereceğini açıklaması yapmasına, korona virüsü ile mücadele edilirken meslek liselerinin maske kolonya üretimi ile gurur duyarken, bugün açıklamış olduğu ek ders ile ilgili yazıda meslek lisesi öğretmenlerini nasıl üvey evlat gördüğünün bir ispatıdır” dedi.

“İKİLİK YARATIR”

“Öğretmenler arasında ikilik yaratır” diyen Yıldırım, “Bu durumda meslek lisesi öğretmenleri haftalık 20 saate kadar ücret kaybına uğradığının göstergesidir. Buradan bakan Ziya Selçuk’a sesleniyoruz, meslek lisesi teknik öğretmenlerinin bakım onarım planlama ve işletmelerde beceri eğitimi ücreti kesilemez. Bu öğretmenler arasında ikilik yaratır. Okullarda huzurun kaçmasına neden olur. Öğretmenlerin maaşından ek dersinden tasarruf olmaz. Tasarruf geçilmeyen köprülerin garantisinden olur, tasarruf kamu ihalelerinin ertelenmesi ile olur” ifadelerinde bulundu.