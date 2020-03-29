Haluk Ulusoy’un kayınpederi yaşamını yitirdi

Atabay iki çocuk babasıydı.Uzun bir süredir rahatsız olan ve tedavi atlında tutulan 79 yaşındaki Nail Maksut Atabay, bugün öğlen saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Şebnem Ulusoy’un babası, Haluk Ulusoy’un kayınpederi olan Tüpraş emeklisi Atabay’ın cenazesi yarın öğlen Bağçeşme Camii'nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek. Cenaze aile fertleri tarafından kaldırılacak.