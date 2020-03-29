Atabay iki çocuk babasıydı.Uzun bir süredir rahatsız olan ve tedavi atlında tutulan 79 yaşındaki Nail Maksut Atabay, bugün öğlen saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Şebnem Ulusoy’un babası, Haluk Ulusoy’un kayınpederi olan Tüpraş emeklisi Atabay’ın cenazesi yarın öğlen Bağçeşme Camii'nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek. Cenaze aile fertleri tarafından kaldırılacak.
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Haluk Ulusoy’un kayınpederi yaşamını yitirdi
Wellborn Otel’in sahibi Haluk Ulusoy’un kayın pederi olana Nail Maksut Atabay, öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
erol demirbek - ALLAH rahmet eylesin , yakınlarına ve çınar arkadaşımıza bağ sağlığı ve sabırlar dilerim.
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