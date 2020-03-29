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Haluk Ulusoy’un kayınpederi yaşamını yitirdi

Wellborn Otel’in sahibi Haluk Ulusoy’un kayın pederi olana Nail Maksut Atabay, öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Atabay iki çocuk babasıydı.Uzun bir süredir rahatsız olan ve tedavi atlında tutulan 79 yaşındaki Nail Maksut Atabay, bugün öğlen saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Şebnem Ulusoy’un babası, Haluk Ulusoy’un kayınpederi olan Tüpraş emeklisi Atabay’ın cenazesi yarın öğlen Bağçeşme Camii'nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek. Cenaze aile fertleri tarafından kaldırılacak.

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Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mart 14:35
01

erol demirbek - ALLAH rahmet eylesin , yakınlarına ve çınar arkadaşımıza bağ sağlığı ve sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Mart 14:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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