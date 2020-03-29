Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada " Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın, koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran İlçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.
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Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı
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Yorumlar
(2 )
Vahid - Şuan herkes olduğu yerde kalmalı hiç hareket etmemeli ama herkes şahsi araciyla seyahey ediyor bu yanlışa dur denmeli
Ersoy Kandemir - Al işte!
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