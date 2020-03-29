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WhatsApp'a koronavirüs kısıtlaması!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artan internet kullanımı sebebiyle sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi.
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs(COVID-19) salgını, neredeyse tüm insanlığı eve hapsetmiş durumda. "Evde kal" çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, bu süre zarfında adeta internete akın etmiş durumda. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.

Hizmet sağlayıcıları ve internet üzerinden hizmet veren birçok firma, internet trafiğine binen bu yükü azaltmak için çeşitli önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp da önlem alan şirketler arasında.

WHATSAPP DURUMLARI 15 SANİYE İLE SINIRLANDIRILDI

Daha önce sunucu kapasitelerini iki katına çıkaran popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.

ŞİMDİLİK HİNDİSTAN'DA ANCAK YAKINDA KÜRESEL ÇAPTA UYGULANABİLİR 

Şimdilik Hindistan'daki bazı kullanıcılar için geçerli olan bu kısıtlamayla birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. İlerleyen günlerde Hindistan'daki tüm kullanıcılar için geçerli olacak bu uygulama, global olarak WhatsApp'ın hizmet verdiği 180'den fazla ülkede de kendisini gösterebilir. WhatsApp, trafiğe olan baskıyı azaltmak için başka önlemler alacak mı, alacaksa bu önlemler kapsamında ne tür kısıtlamalara gidilecek bir hayli merak ediliyor.

Bugün 14:22 TSİ - Dünya

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