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Resmen açıklandı! Süre mayıs sonuna kadar uzatıldı

Engelli-evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi mayıs sonuna kadar uzatıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

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