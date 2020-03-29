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Bir köy daha karantinaya alındı

Çankırı’da bir köy, corona virüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı

İhlas Haber Ajansı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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